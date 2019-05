Amazon met à jour Alexa sur Windows 10 pour "qu'elle" puisse fonctionner en arrière-plan

Amazon fait un pas de plus envers les utilisateurs de Windows 10

Source : Neowin

Pour l'heure encore inaccessible en France, l'app Alexa a fait son arrivée sur le store américain dédié à Windows 10 il y a quelques mois. Or, jusqu'à présent il était nécessaire de cliquer sur une touche pour lancer l'écoute d'Alexa sur Windows 10 et ainsi formuler une requête à voix haute. Désormais, il est possible d'utiliser l'assistant personnel sans avoir à cliquer sur quoi que ce soit. Revers de la médaille, l'IA d'Amazon reste à l'écoute en permanence pour être déclenchée vocalement... ce qui ne plaira pas à tous les utilisateurs.La firme de Jeff Bezos indique toutefois qu'il est possible de désactiver ce mode de fonctionnement (activé par défaut avec la mise à jour) pour revenir sur une touche spécifique à presser pour activer l'écoute. L'ancienne expérience est donc à portée de clic.Cette nouveauté intervient alors que Microsoft annonçait dernièrement de nouvelles fonctionnalités pour Cortana, son propre assistant personnel. Un assistant personnel que Microsoft a toutefois du mal à imposer aux utilisateurs de Windows 10 et, plus généralement, de ses services. En mars dernier, la firme de Redmond tuait par exemple le bot Cortana intégré à Skype pour le remplacer... par Alexa