Apple s'excuse et annonce de gros changements dans les écoutes de Siri

Apple présente ses excuses pour n'avoir pas respecté ses propres principes

De nouvelles règles pour mieux encadrer l'analyse des conversations passées avec Siri

Des améliorations techniques vont être également apportées pour détecter les appels àréalisés par erreur.n'avait pas le choix que de réagir vite et fort. L'entreprise, qui depuis plusieurs années se présente comme le, a été accusée d'envoyer à des sous-traitants des extraits de conversations entre les utilisateurs et, à des fins d'analyse.Même si elle n'est pas la seule - Facebook, Amazon ou encore Google et Microsoft agissant de la même manière - Apple a vu son image de chevalier blanc sérieusement écornée et a enfin réagi publiquement à ces accusations.La marque reconnaitdans un article publié sur son site internet, avant de détailler les actions prises pour améliorer ladans le cadre de ses analyses.Première nouveauté : l'enregistrement des conversations avec Siri sera. Ces derniers devront donners'ils souhaitent que leurs extraits audio soient partagées avec les équipes d'Apple.La marque à la Pomme va égalementdans son campus de Cupertino. Les données seront directement envoyées au siège d'Apple et analysées par des employés de la marque, et non plus des sous-traitants.Le constructeur a aussi amélioré son système de reconnaissance afin de, et ce pour éviter d'enregistrer des conversations dans le dos de l'utilisateur. Le nombre de données personnelles étudiées par les analystes va être également revu à la baisse.Toutes ces modifications seront, dont le lancement est prévu pour le milieu du mois de septembre.