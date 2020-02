Opération séduction pour les Huawei Mobile Services

© Huawei

Une nouvelle alternative à Google PlayLors de sa présentation, le président du Huawei Consumer Group tente d'arrondir les angles. « L'App Gallery est le troisième magasin d'applications au monde », s'enorgueillit Richard Yu sur scène. Il faut dire qu'au sortir du duopole que constitue l'App Store d'Apple et le Google Play d'Android, la concurrence ne fait pas le poids.



Seulement, pour espérer se sécuriser un avenir en occident, Huawei va devoir mettre les bouchées doubles et gonfler le torse. En l'état, l'App Gallery pâtit d'un manque cruel de références indispensables. Instagram, Twitter, Spotify et bien d'autres sont par exemple introuvables sur le magasin d'applications du Mate 30 Pro.



Huawei compte bien faire de son AppGallery une marque à part entière. © Huawei

Plus de 400 millions d'utilisateurs C'est donc à renfort de chiffres que Huawei tente d'attirer les développeurs dans son escarcelle. Pour les encourager à développer multiplateforme, Huawei assure disposer d'une base de plus de 400 millions d'utilisateurs mensuels actifs, et d'être implanté dans plus de 170 pays.



À 16 h aujourd'hui, Huawei tiendra une conférence à destination des développeurs. L'occasion pour lui d'aligner les arguments choc, et potentiellement d'officialiser un partage des revenus plus équitable que sur le Play Store. D'après des informations de Business Insider, Huawei proposerait ainsi aux éditeurs de conserver 85% des recettes des ventes, contre 70% sur le Play Store.





Huawei figure depuis le 16 mai 2019 sur l'Entity List américaine. Une posture peu enviable qui lui interdit notamment l'utilisation des applications et services Google sur ses appareils. Le Mate 30 Pro en a essuyé les plâtres en fin d'année dernière, et les futurs Mate Xs et P40 devront poursuivre sur cette voie.Pour Huawei, attirer des développeurs sur sonn'est donc plus un palliatif mais une véritable nécessité pour survivre sur le marché européen.