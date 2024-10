Et ce n'est pas tout. Google aurait empêché l'accomplissement d'un accord entre Microsoft et le groupe CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) dans une affaire antitrust, afin de pénaliser sa rivale. « Google a proposé aux membres du CISPE une combinaison d'argent et de crédits s'élevant à la somme impressionnante de 500 millions de dollars pour qu'ils rejettent l'accord et poursuivent le litige », assure Alaily.