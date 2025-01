Et c’est là que le bât blesse : la promesse initiale est d’économiser un temps précieux, mais l’outil n’offre pas tout à fait la garantie d’un résultat « prêt à l’emploi » pour toutes les photos. En outre, Adobe indique déjà que l’accès à ces fonctionnalités passera par un système de crédits basé sur la quantité de photos traitées, ce qui laisse entendre qu’au-delà d’un certain volume, il faudra ouvrir davantage son porte-monnaie. On est donc loin de la magie instantanée et illimitée promise parfois par l’engouement autour des IA génératives.

Malgré ses limitations, la possibilité d’éditer de grands lots d’images reste une avancée appréciable. Les services marketing ou e-commerçants, qui jonglent avec de multiples contenus produits, pourront sans doute y trouver un gain de productivité réel : plus besoin de faire appel à un graphiste pour des changements d’arrière-plan ou d’échelle en masse 1. Si les supports finaux n’exigent pas une rigueur esthétique absolue, ce système suffira à dégrossir le chantier.