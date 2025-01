Outre les améliorations apportées à Premiere Pro, Adobe a également mis à jour After Effects, son logiciel d'effets visuels et d'animation graphique. Les améliorations comprennent une mise en cache améliorée pour une lecture plus rapide des compositions et une meilleure prise en charge du HDR. La plateforme de collaboration vidéo d'Adobe Frame.io a par ailleurs étendu sa prise en charge de Camera to Cloud (C2C) pour Canon, permettant aux utilisateurs de télécharger et d'accéder automatiquement à des séquences de haute qualité directement depuis les caméras Canon EOS C80 et EOS C400.

Pour informations, les fonctionnalités fraîchement dévoilées par Adobe sont, pour l'heure, uniquement accessibles en version bêta. En l'état, nous ignorons quand ces dernières seront proposées à l'ensemble des utilisateurs. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que ces nouveautés à base d'intelligence artificielle sauront satisfaire les pros du montage que vous êtes.