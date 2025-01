Cette approche tout-en-un de DaVinci Resolve Studio se traduit dans une interface construite autour de 7 pages distinctes : Média, Montage, Cut, Fusion, Étalonnage, Fairlight et Exportation.

La page Média, à l'interface simple, permet de gérer tous les éléments qui composent le projet. Le montage pur et simple est séparé en deux pages, Edit et Cut. La page Edit est le lieu principal de montage non linéaire dans DaVinci Resolve Studio. Elle propose un ensemble complet d'outils et de fonctionnalités pour l'édition, l'organisation et la composition des clips vidéo dans une séquence. Vous trouverez ici une timeline détaillée et des panneaux pour gérer vos médias, vos effets et vos transitions. La page Edit est idéale pour les monteurs qui souhaitent avoir un contrôle total et une vue d'ensemble de leur projet.

La page Cut, en revanche, est conçue pour offrir une expérience de montage plus rapide et plus intuitive, axée sur l'assemblage et le découpage rapide des clips. Elle est particulièrement adaptée aux monteurs qui travaillent sur des projets avec des délais serrés ou qui ont besoin d'un workflow optimisé pour réaliser des montages rapides.