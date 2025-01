Pour les équipes internationales, c’est un soulagement : plus besoin de retoucher une affiche, l’envoyer par e-mail, puis attendre que chacun fasse sa partie (avec le risque de mélanges désordonnés). Désormais, tout le monde peut avancer sur le même fichier en même temps, discuter des ajustements à la volée, puis valider le visuel final quand il convient à tous. On imagine déjà les sessions de brainstorming où chausser la casquette de graphiste devient beaucoup plus interactif et immersif.

Sur le plan technique, Adobe a dû relever plusieurs défis : synchroniser les données en temps réel, éviter les conflits de versions et garantir la fluidité du logiciel, même lorsque plusieurs personnes bougent des calques simultanément. Les premiers retours soulignent déjà que l’éditeur a su stabiliser son outil pour offrir une expérience assez proche du confort habituel de Photoshop.