Vidnoz AI propose également une vaste gamme de voix et fonctionnalités de doublage aidés par l'intelligence artificielle. Vous pouvez ainsi créer des voix off naturelles et professionnelles simplement à partir de texte ce qui vous évite d'acquérir un coûteux ensemble d'équipements pour enregistrer le son de votre voix.

Plus de 1380 voix réalistes sont proposées, en 140 langues. Ce qui vous aide également à toucher un public toujours plus vaste à l'international. Si vous souhaitez renforcer votre marque, il est aussi possible de cloner votre voix en un modèle que vous pouvez contrôler à partir de texte - de quoi vous éviter des heures d'enregistrements.

Pour le doublage dans d'autres langues, Vidnoz AI a également pensé à intégrer la fonction AI Dubbing qui accélère l'ajout d'autres langues dans vos vidéos. Le tout sans générer des coûts de doublages avec des doubleurs professionnels.