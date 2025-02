Enfin, la Colorisation de l'image ajoute une touche de magie en transformant des photos en noir et blanc en images vibrantes et colorées. Grâce à des algorithmes avancés, cette fonctionnalité analyse chaque détail et applique des couleurs naturelles basées sur le contexte de l'image. Cela donne vie à vos anciens souvenirs et permet de voir vos photos sous un nouveau jour, avec des couleurs réalistes et harmonieuses.

3. Amélioration audio avec l'IA

VideoProc Converter AI ne se limite pas à la vidéo et à l'image. La fonctionnalité phare, Suppression du bruit, utilise des algorithmes sophistiqués pour éliminer automatiquement les bruits de fond indésirables. Que ce soit le bourdonnement d'un ventilateur, le bruit du vent, ou des voix parasites, cette technologie nettoie votre audio tout en préservant la clarté et la richesse des sons principaux. Cela en fait un outil incontournable pour les podcasters, les créateurs de contenu et les musiciens. VideoProc Converter AI assure des résultats impeccables avec un minimum d'effort.

VideoProc Converter AI se distingue comme une solution complète pour toutes vos tâches multimédias. Avec ses outils basés sur l'intelligence artificielle, comme la super résolution, la restauration d'image et la suppression du bruit audio, il transforme vos fichiers en quelques clics. Ses fonctionnalités classiques, comme la conversion, la compression et la gestion des DVD, ajoutent une flexibilité qui répond à tous vos besoins, qu'ils soient simples ou avancés.

L'Offre de Nouvel An de VideoProc Converter AI est une opportunité à ne pas manquer ! Pendant une durée limitée, bénéficiez de plus de 60 % de réduction sur la Licence à Vie et la Licence Famille à Vie.