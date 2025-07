Disponible depuis à peine quelque mois, et développé en solo par un certain Michal Bednarczyk, Kreska rivalise déjà avec Procreate sur de nombreux aspects, pourtant implanté sur le marché depuis 2011. De plus, à la différence de ses concurrents, il ne propose pas de version freemium, ni d'abonnement et de publicité. Bien que Kreska soit gratuit pour le moment, nos confrères de XDA Developers, qui ont longuement pu s'essayer au logiciel, soulignent que Kreska pourrait cela dit devenir payant ou intégrer de la publicité à l'avenir, d'autant qu'il ne s'agit pas d'un projet open source. Seul l'avenir nous le dira.

Quoi qu'il en soit, l'outil se destine aussi bien aux amateurs qu'aux professionnels. Vous pouvez dès à présent l'essayer depuis l'appareil de votre choix (smartphone, PC, tablette…) à partir de n'importe quel navigateur moderne tel que Google Chrome, Safari, Firefox, Edge, Brave ou encore Opera.