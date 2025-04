Les développeurs ont entièrement repensé l'interface graphique de Pinta. Celle-ci se base désormais sur les bibliothèques logicielles GTK4 et de Libadwaita. Il en résulte un design épuré. Les utilisateurs Linux apprécieront particulièrement les décorations de fenêtres côté client et la barre d’en-tête regroupant menus et contrôles.

Parmi les nouveautés notables, on trouve le mode sombre ou clair ajustable selon les préférences, un sélecteur de couleurs revisité pour plus de précision, ainsi qu’une grille de canevas personnalisable. Sont également présents : des raccourcis clavier pour ajuster la taille des pinceaux ([ et ]) ou encore la fonction “Offset Selection” pour agrandir la zone de travail.

Autre détail appréciable : lors de la sauvegarde d’images avec plusieurs calques, les utilisateurs sont désormais avertis avant toute action pouvant entraîner une fusion accidentelle des calques.