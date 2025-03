En novembre dernier, ces derniers ont demandé aux utilisateurs de GIMP de tester une pré-version du logiciel. L'objectif était, bien sûr, de collecter autant de retours que possible sur la solution et de dénicher un maximum de bugs. La release candidate permettait notamment de découvrir une interface optimisée, de nouveaux filtres, une meilleure gestion des couleurs et une API améliorée. Mais aucune date de sortie n'avait été fixée.