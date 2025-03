Squeak

Il est bon justement de faire un peu de publicité de cette nouvelle version.

Pour moi, LA plus belle nouveauté qui va booster la productivité c’est enfin la gestion des calques non destructive. Cela fonctionne avec la plupart des filtres et maintenant, plus aucune nécessité de travailler par « essai-erreur » et de jouer avec l’annulation ou encore créer des copies temporaires de calques pour essayer un filtre. Cela fonctionne par défaut de cette façon mais on peut aussi appliquer le filtre comme avant, en choisissant « merge layer ». D’ailleurs, sans doute les traductions françaises suivront car de nombreux textes dans l’interface sont toujours en anglais…