Army of the Dead bat un nouveau record sur Netflix

Netflix a déjà annoncé qu'Army of the Dead était l'un des plus gros succès de ses « originals » et qu'il avait battu quelques records, le plus important étant d'avoir été le film le plus visionné de la plateforme sur son jour de lancement depuis l'introduction du top 10 en mars 2020.

Rappelons que le dernier né de Zack Snyder devrait avoir le droit à deux prequels dont une sous la forme de film d'animation, preuve de la confiance de Netflix dans sa nouvelle licence aux mort-vivants.