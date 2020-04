Netflix : des codes secrets pour accéder aux catégories cachées

Lire aussi :

Capture d'écran Netflix

Action et aventure : 1365

Anime : 7424

Films jeunesse et famille : 783

Meilleures comédies : 6548

Drames : 5763

Films d'horreur : 8711

Films indépendants : 7077

Musique : 1701

Films romantiques : 8883

SF et fantastique : 1492

Films sportifs : 4370

Thrillers : 8933

Séries : 83

Source : The Independent

Depuis le début du confinement, les services de streaming sont pris d'assaut par leurs clients habituels et par de nouveaux abonnés. Récemment, Netflix a annoncé avoir enregistré 15,8 millions de nouveaux abonnés sur sa plateforme au cours du premier trimestre 2020.En plus du traditionnel catalogue, il est en fait possible de voir une multitude de contenus en fonction des catégories choisies.Pour accéder à ces catégories, sachez qu'il existe des codes secrets qui vous permettront de débloquer des films, des séries ou encore des documentaires.Pour ce faire, il suffit de vous connecter à votre compte et de saisir ou copier cette adressesuivie du code de la catégorie choisie.Par exemple, l'URL, vous permettra d'accéder aux films classiques commeet bien d'autres.Sans plus attendre, découvrez une sélection de catégories cachées (dont la liste complète se trouve ici ) :