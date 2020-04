Netflix propose en accès libre certains de ses documentaires via YouTube

© Netflix

De beaux cadeaux éducatifs

Si beaucoup d'acteurs de l'industrie du jeu vidéo ont déjà décidé de proposer gratuitement certaines de leurs productions, les services de streaming étaient eux bien plus réticents. Pourtant, Netflix a décidé de se prêter au jeu dans un cadre purement éducatif. C'est pour cela que des documentaires bien connus peuvent désormais être consultés sans abonnement.Ainsi, suite aux demandes des enseignants, les élèves (et tout le monde) peuvent consulter des documentaires, séries et autres films directement sur la chaîne YouTube américaine de Netflix. Chaque programme dispose de ressources pédagogiques et de sous-titres dans une dizaine de langues (dont le français).Dans cette liste, nous retrouvons des programmes bien connus comme la série, le filmou encore le court-métrage. La liste complète est disponible dans la source de cet article.