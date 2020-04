Netflix France met 1 million dans un fonds d'aide aux acteurs de l'audiovisuel français

© Twin Design / Shutterstock

Un fonds d'aide sociale d'urgence pour les techniciens et artistes en « grande précarité économique »

Netflix impliqué mondialement à hauteur de 100 millions de dollars

1 million d'euros c'est la somme que Netflix France souhaite verser dans un fonds d'aide aux acteurs de l'audiovisuel français. L'initiative, qui résulte d'une concertation avec AUDIENS, la caisse de protection sociale du secteur de la culture, mais aussi avec le Ministère de la Culture et le CNC, devrait permettre de «», comme l'indique Netflix France dans un communique publié ce 8 avril.», indique Damien Couvreur, Directeur des séries originales Netflix France. «».Isabelle Thirion, Directrice du développement social d'AUDIENS, indique pour sa part que le million d'euros que Netflix France s'engage à verser vient en complément des «», et ce en plus des dispositifs habituels du groupe.Comme le souligne Netflix dans son communiqué, la somme promise à AUDIENS s'inscrit dans le cadre d'un programme d'aides étendu décidé par le groupe à l'échelle mondiale. Le 20 mars, la firme de Reed Hastings annonçait ainsi débloquer 100 millions de dollars pour la mise en place d'une aide d'urgence destinée aux équipes travaillant sur des productions Netflix à travers le globe.Sur ces 100 millions, 15 millions de dollars ont été consacrés à des initiatives locales en Grande-Bretagne, en Italie et en Espagne. Des initiatives semblables à celle annoncée aujourd'hui en France. Au travers de ce plan d'action, Netflix vient en aide aux artistes et techniciens, et soutient un secteur sur lequel il compte énormément pour alimenter son catalogue en contenus frais et en exclusivités. Le nerf de la guerre en 2020, alors que l'offre en SVoD a littéralement explosé... et ce en quelques mois seulement avec l'arrivée d' Apple TV+ et Disney+ , notamment.