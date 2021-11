La Russie enquête sur Netflix pour violation de la loi sur la "propagande homosexuelle"

Cette affaire voit le jour alors que le gouvernement de Moscou souhaite fragiliser un peu plus le pouvoir des sociétés technologiques étrangères sur son territoire. En avril 2017, une loi adoptée par la Douma d’État et le Conseil fédéral avait déjà eu pour but de soutenir les services de diffusion russes en faisant pression sur les fournisseurs étrangers comme Netflix, Apple TV ou Google Play. À partir du 1er janvier 2022, les géants technologiques tels que Meta , TikTok , Twitch ou encore Twitter , devront même avoir un bureau local en Russie ou désigner un représentant juridique.