Des chercheurs du MIT testent un produit permettant de peindre une interface

Obéir au doigt et à l'encre

Lire aussi :

Le MIT met au point une encre révolutionnaire reprogrammable grâce à la lumière



Une peinture pour villes intelligentes

Source : Digital Trends

La peinture pourrait ainsi être utilisée pour le contrôle de thermostats ou de luminaires, par exemple. Mais ses concepteurs la destinent aussi aux villes de demain.Les scientifiques du Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) ont donné le nom de « SprayableTech » à leur création. Celle-ci repose sur la projection de différentes encres par-dessus des capteurs connectés.D'abord, des pochoirs sont générés à partir de l'illustration que l'on souhaite obtenir en guise d'interface. Toute une série d'encre et de peinture est ensuite appliquée : encre conductrice au cuivre, encre diélectrique, encre au phosphore, etc. Un microcontrôleur est enfin connecté, reliant l'ensemble à une carte qui se chargera de traiter la commande de l'utilisateur.Le tout peut être disposé sur un mur, un fauteuil ou même un poteau dans la rue. La vidéo du MIT donne ainsi à avoir une télécommande TV intégrée directement à un fauteuil, l'utilisateur pouvant commander son téléviseur en passant son bras par-dessus l'accoudoir. Attention toutefois à ne pas changer de chaîne par inadvertance !La vidéo montre essentiellement des applications relatives à la maison connectée, comme le réglage de la température intérieure ou de la lumière. Mais elle montre aussi un utilisateur se trouvant dans l'espace public : en appuyant sur un bouton, il reçoit des informations sur les transports publics et les lieux à voir dans les environs.Michael Wessely, l'un des chercheurs du MIT, estime que cette peinture pourrait participer à la conception de «». Il a déclaré : «».Il ajoute : «». Dans une publication relative à SprayableTech , l'équipe précise d'ailleurs avoir créé un kit 3D permettant à son utilisateur de créer et d'animer ses propres capteurs de proximité, boutons tactiles, curseurs et autres écrans électroluminescents. L'équipe cherche désormais des collaborations avec des graffeurs et des architectes afin d'explorer tout le potentiel de sa peinture pour les villes connectées.