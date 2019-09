Le MIT met au point une encre révolutionnaire reprogrammable grâce à la lumière

© MIT CSAIL

Une encre caméléon

Lire aussi :

Pour rendre les voitures autonomes plus réactives, le MIT les rend plus humaines





Vers une personnalisation en un geste

Lire aussi :

Une IA du MIT capable de prévoir les cancers du sein avec 5 ans d'avance



Source : Engadget

C'est ce que suggère une encre « reprogrammable » mise au point par le, laPour parvenir à obtenir cette encre, le laboratoire d'intelligence artificielle et de science informatique (CSAIL) du MIT a mélangé des. La solution obtenue a été vaporisée sur divers objets dont nous pourrions avoir envie de changer la couleur : voiture, jouet, chaussure, protection pour téléphone... L'objet ainsi peint est ensuite placé dans une boîte équipée d'un projecteur et d'une. À l'aide d'un programme, l'équipe du CSAIL a alors pu choisir quelle couleur devait être « activée » et dans quelles proportions.Cela dit, si la mode passe et qu'un changement de couleur s'impose, il est possible d'utiliser de nouveau la lumière UV pour. Le procédé du CSAIL, qui demande entre 15 et 40 minutes pour un objet de la taille d'une chaussure, permet aussi de dessiner des motifs.La principale autrice d'un article portant sur le projet du CSAIL, déclare : «».Pour la création de son encre PhotoChromeleon, l'équipe a réutilisé son, grâce auquel des objets imprimés en 3D peuvent changer de couleur. Mais dans le cas du ColorMod, le procédé n'autorisait qu'une basse résolution et chaque pixel ne pouvait afficher que deux états : sa propre couleur ou transparent, limitant les possibilités de personnalisation. Cette fois, PhotoChromeleon suggèreActuellement, les chercheurs travaillent toujours au perfectionnement du rendu des couleurs, mais elle a déjà reçu des soutiens. Le groupe, qui a participé au financement du projet du CSAIL, fait partie des acteurs intéressés. La compagnie compte sur des procédés comme celui-ci pourAlper Kiziltas, spécialiste des matériaux durables et émergents chez Ford, a exprimé son enthousiasme concernant l'encre programmable. «», conclut-il.