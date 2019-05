Pour rendre les voitures autonomes plus réactives, le MIT les rend plus humaines

Vers des machines plus humaines

Source : Science Daily

L'un des avantages de l'humain sur la machine est sa, lorsqu'il est confronté à une situation nouvelle dans un environnement qu'il ne connaît pas, simplement en glanant les informations qu'il trouve dans son. Nous sommes ainsi capables de faire des correspondances entre les éléments qui sont à notre portée, et les indications qui se trouvent sur une carte ou l'écran de notre GPS, pour déterminer où nous nous trouvons et la direction à prendre. Lesactuelles vont en revanche batailler avec toutes ces informations, et se montrer incapables d'une telle efficacité dès qu'elles seront confrontées à un, mettant beaucoup de temps à analyser les nouvelles routes. La plupart du temps, les cartes à analyser sont, qui plus est, générées à partir de scans 3D demandant énormément de ressources à l'ordinateur.Dans un article présenté la semaine dernière lors de l', des chercheurs duont décrit un système capable. La machine n'utilise alors que les données fournies par les caméras embarquées et une carte, comme celles que l'on trouve dans nos GPS. Le système, une fois entraîné à analyser ces données, serait capable de, en imitant le comportement humain.À la manière des humains, ce système serait en effet capable de détecter les incohérences qui pourraient se trouver entre la carte et la réalité, permettant à la voiture d'ajuster sa trajectoire. La machine utilise un modèle de, couramment utilisé pour la reconnaissance d'images. Pour entraîner le système, un conducteur a d'abord contrôlé unesans chauffeur, afin de réunir les données d'une zone sub urbaine, comprenant différents types de routes, ainsi que des obstacles. Dans un second temps, la voiture a été laissée au milieu d'une zone forestière dédiée aux essais de véhicules autonomes, et elle a réussi à s'y repérer en utilisant sa capacité d'adaptation., explique, diplômé du MIT.».Contrairement aux systèmes de navigation autonome actuellement utilisés, cette nouvelle méthode permettrait aux véhicules sans chauffeurs de se déplacer d'un point à un autre sans nécessairement connaître tous les détails du trajet.