Les britanniques tirent la sonnette d'alarme concernant les implants électroniques

Les grandes entreprises séduites par cette technologie ?

Donner plus de pouvoirs aux patrons ?

Tout a commencé après que The Telegraph a annoncé dans ses pages que l'entreprise suédoise, qui propose des implants électroniques sous-cutanés pas plus gros qu'un grain de riz, serait en pourparlers avec plusieurs grandes entreprises privées britanniques afin de déployer leur service de « puçage ». Le CBI et le TUC n'ont pas tardé à réagir en faisant part de leurs préoccupations à l'égard de cette technologie.Les entreprises ont effectivement de quoi être séduites par l'idée. Lesimplantées sur les employées permettraient de contrôler un grand nombre de paramètres et d'améliorer la sécurité ou l'accessibilité d'un site. Ce sont du moins les arguments de, mais aussi de, une société britannique qui a déjà implanté 150 puces au Royaume-Uni. Steven Northam, fondateur et propriétaire de BioTeq, a par ailleurs déclaré à The Guardian avoir implanté des puces à des employés d'une grande banque proposant ses services en Espagne, en France, en Allemagne, au Japon et en Chine. L'entreprise met aussi en avant le fait que ses puces facilitent grandement la vie des personnes handicapées.Jowan Österlund, fondateur de Biohax, assure quant à lui que les implants permettent d'augmenter significativement la sécurité au sein d'une société. Il a déclaré à The Telegraph : «».Cette idée et son concept ne sont bien évidemment pas du goût de tous. Le TUC craint ainsi que les implants puissent être imposés aux salariés des entreprises. Frances O'Grady, secrétaire générale du TUC a déclaré :De son côté, un porte-parole de la CBI a déclaré :Sur son site internet, BioHax indique envisager d'ouvrir un bureau à Londres. En sus, la société affirme avoir déjà « pucé » 4 000 personnes, principalement en Suède. L'an passé, Three Square Market, spécialisée dans les logiciels de distributeurs automatiques, est devenue la première entreprise américaine à équiper ses employés d'une micropuce BioHax (sur la base du volontariat).