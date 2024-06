Il se fait retirer un tatouage au laser pour pouvoir utiliser son Apple Watch

Pour suivre la fréquence cardiaque ainsi que la pression artérielle, beaucoup de montres et bracelets connectées, dont l’Apple Watch, utilisent la photopléthysmographie. Ce procédé optique non invasif émet une lumière verte sur la peau qui est absorbée par l’hémoglobine et l’oxyhémoglobine présentes dans le sang. La quantité de lumière absorbée permet de calculer le rythme cardiaque. L’encre d’un tatouage peut perturber le fonctionnement des photodiodes empêchant la lecture biométrique et même parfois le déverrouillage de l’écran car la montre ou le bracelet ne détectent pas qu’ils sont portés.