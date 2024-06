Comment l'Apple Watch a sauvé la vie de ce pompier victime d'une crise cardiaque

Ils aident en effet les médecins à « reconstruire ce qui s'est passé pour permettre d'établir une corrélation entre les symptômes et l'état du rythme cardiaque à un moment précis », explique le cardiologue. L'un des éléments essentiels pour que l'Apple Watch soit efficace dans ces situations est de la porter souvent. Plus l'appareil connaît la fréquence cardiaque et la mesure dans le temps, plus il est à même de reconnaître un dysfonctionnement.