Au-delà du domaine médical, le transhumanisme touche des secteurs plus ambitieux. Neuralink, le projet d'Elon Musk, en est un parfait exemple. Augmenter la mémoire, contrôler des appareils par la pensée, associer le cerveau à l’intelligence artificielle : à termes, la techno pour le moment réservée aux avancées médicales, devrait toucher un plus large public. Et ce qui semblait autrefois relever de la science-fiction devient peu à peu réalité. Musk a d’ailleurs déjà implanté ses deux premiers patients. Les résultats sont certes mitigés, mais ils ne sont pas nuls, et les patients vont bien.