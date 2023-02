Une étude pointe du doigt les trackers de fitness qui interféreraient avec les dispositifs cardiaques implantés

Si la décharge est très faible, les scientifiques ont détecté des interférences causées par la bio-impédance sur les appareils de trois fabricants, comprenant des appareils électroniques cardiaques implantables, des stimulateurs cardiaques ou encore des défibrillateurs cardiaques implantables.

« La détection de bio-impédance a généré une interférence électrique qui a dépassé les directives acceptées par la Food and Drug Administration [l'autorité de régulation du médicament, NDLR] et a interféré avec le bon fonctionnement des appareils cardiaques », indique ainsi le Dr Benjamin Sanchez Terrones, de l'Université de l'Utah et à la tête de cette étude.

Les patients équipés d'appareils cardiaques implantables sont déjà au courant que certains appareils peuvent causer des complications, à cause des champs magnétiques produits, comme les smartphones qui doivent être éloignés des stimulateurs cardiaques.

Les scientifiques se révèlent toutefois rassurants dans leur publication, et indiquent que les patients équipés de bracelets d'activité ne sont pas soumis à un grave danger. Des recherches supplémentaires, portant sur un plus grand nombre d'appareils médicaux et de trackers d'activité, doivent être menées pour déterminer avec plus de précision les risques possibles associés à la bio-impédance. Le Dr Sanchez souhaite d'ailleurs associer l'industrie tech dans ses travaux pour prévenir les problèmes potentiels.