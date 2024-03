DJI, Shein et Epic Games victimes d'une cyberattaque ? Un groupe dit détenir des données sensibles et infos sur des projets secrets

Plus tôt cette semaine, Mogilevich revendiquait avoir fait tomber Epic Games, le célèbre studio de développement et distributeur de jeux vidéo, parmi lesquels Fortnite évidemment. L'entreprise, qui explique avoir démarré une enquête, pourrait avoir perdu gros : e-mails, mots de passe, nom et prénom(s), informations de paiement, code source (plus problématique) et d'autres données. Mogilevich aurait 189 Go de données en sa possession.