Les données personnelles des clients du constructeur auto Infiniti viennent de fuiter, que risquez-vous ?

« Nous avons réussi à pirater le système d'Infiniti USA », explique le groupe sur sa page. Mogilevich indique être en possession des VIN (numéro d'identification du véhicule), des nom, prénoms, adresse, code postale et ville, numéro de téléphone portable et nom de l'opérateur, adresse e-mail et mot de passe des comptes de clients américains de la marque.