Le site du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a été piraté

#Ariane

Certaines données du service Ariane, l'inscription en ligne des voyageurs, ont été piratées. Il s'agit des noms, prénoms, téléphone mobile et mail des "personnes à prévenir".

La @CNIL et la justice ont été saisies, et les personnes concernées sont en cours d'information. pic.twitter.com/cRvfiYBI84