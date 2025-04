zoup01

Quand j’ai acheté ma maison en 2012, le notaire m’a envoyé par mail le rib pour faire le virement et payer !!! ( et c’était quand même un peu plus qu’un loyer ).

Déjà à l’époque, j’avais téléphoné au notaire pour me faire confirmer l’intitulé du compte…

Je trouvais la démarche quand même un peu olé olé.