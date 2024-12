Les escrocs ont mis au point une stratégie particulièrement efficace en se faisant passer pour des agences immobilières ou des services de gestion locative. Leur message, à première vue professionnel, évoque systématiquement un retard de paiement de loyer et demande une régularisation rapide. L'objectif est on ne peut plus simple : créer un sentiment d'urgence chez le destinataire pour le pousser à agir sans réfléchir. « L’échéance de ce paiement étant dépassée, nous vous invitons à procéder sans délai au règlement afin de régulariser votre situation à l’amiable. » Voilà une phrase qui laisse peu de place au doute, pour toute personne peu méfiante.