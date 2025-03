Si vous avez déjà versé de l'argent, envoyez au plus vite une mise en demeure au propriétaire. S'il refuse le remboursement, vous pouvez saisir le tribunal de proximité pour les sommes inférieures à 4 000 euros. N'hésitez pas non plus à signaler ces arnaques sur des plateformes comme signal.conso.gouv.fr ou (via l'application dédiée) pour protéger d'autres chercheurs de logement de ces escroqueries malheureusement de plus en plus répandues.