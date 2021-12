Le Facebook russe, VKontakte, passe sous contrôle direct du géant gazier Gazprom, et donc du Kremlin

L’histoire d’amour entre VKontakte et les peuples de l’Est dure depuis 2006. En apparence, le site est un copier-coller de Facebook (la couleur Navy Blue comprise), mais il propose plus de fonctionnalités de personnalisation de l'expérience, comme une intégration de musiques et de vidéos plus naturelle que son rival américain. La philosophie de son créateur, Pavel Dourov, était de garder son indépendance coûte que coûte contre les pressions constantes de l’administration Poutine.