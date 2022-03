Guerre en Ukraine : Facebook autoriserait des publications contenant des propos violents à l'encontre des soldats russes

La guerre entre la Russie et l'Ukraine ne se passe pas seulement sur le terrain, c'est également une guerre d'opinion et de propagande en ligne, intensifiée par l'énorme popularité des réseaux sociaux et leurs failles. Mais les grandes plateformes réagissent et prennent des décisions pour limiter le plus possible les fausses informations venant, notamment, de Russie.