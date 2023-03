Internet ralentit de plus en plus en Russie, voilà pourquoi

Comment se passe la vie en Russie depuis un an et le début de la guerre menée en Ukraine ? La réponse amenée ne peut être que composite, tant la résistance du pays a étonné les observateurs du conflit, et ce, même s'il a dû faire face à une fuite de ses talents, notamment dans le secteur du numérique. Pourtant, si la plus grande nation du monde ne s'est pas effondrée depuis mars 2022, l'impact de son nouvel isolement se fait ressentir dans plusieurs domaines.

C'est ce que nous apprend une étude de Telecom Daily, le leader russe du comptage internet, dont Reuters se fait l'écho. S'appuyant sur les « résultats de dizaines de milliers de mesures », il a pu ainsi établir que si la vitesse de l'Internet mobile avait augmenté sur un an de 32 % à Moscou, elle avait dans le même temps reculé de 7 % dans le reste du pays.