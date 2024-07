La Russie se vante, elle n'a n'a subi aucun problème à la suite du bug mondial causé par CrowdStrike

Windows defender est un antivirus pour les particuliers.

Crowdstrike est un EDR (endpoint detection and respons), un antivirus plus evolué qui permet d’avoir une console de gestion centrale (pour les milliers de postes ou serveurs d’une même entreprise), qui permet de definir des scenarios pour y appliquer une reponse et, finalement, qui permet d’appliquer des reponses (par exemple, j’insère une clé usb avec un virus : ca va bloquer le port usb pour les clés usb mais va laisser la possibilité d’utiliser un clavier ou un casque usb).

Et tu as tout un service derrière (support rapide, gestion des détections d’incident, … BSOD generalisé , …)

Bref, c’est vraiment orienté gestion d’un parc complet avec supervision de ce parc, ce qu’un simple antivirus personnel ne permet pas.