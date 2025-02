Le pistage publicitaire n'est pas une nouveauté en soi, mais cette nouvelle enquête démontre que personne n'est à l'abri de ces pratiques. Des applications ultra-populaires en France sont accusées d'avoir récolté les données de localisation de leurs utilisateurs, puis les avoir revendues à des courtiers basés à l'étranger. Le volume d'informations et leur précision donne le vertige, et rappelle de manière brutale l'importance de protéger sa vie privée en ligne autant que possible.