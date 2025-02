Sans surprise, les réseaux sociaux sont ceux qui convoitent le plus vos données personnelles. Facebook, Instagram, Messenger et Threads, qui appartiennent tous à Meta, partagent 68,6 % des informations collectées avec des tiers. LinkedIn, Snapchat, TikTok et X (anciennement Twitter) figurent également sur la liste. De son côté, WhatsApp Business (distinct de l'application WhatsApp classique) partage 57,1 % des données personnelles et n’offre pas de chiffrage de bout en bout, ce qui expose donc les messages à une potentielle lecture par des tiers.

Pour sa part, Amazon collecte plus de 25 % des données personnelles dans l'optique de personnaliser l’expérience utilisateur, mais en partage moins de 6 %. YouTube, qui appartient à Google, se veut cependant plus intrusive : 31,4 % des données collectées sont partagées et 34,3 % servent à la publicité ciblée. Vous remarquerez ci-dessous que plusieurs applications du géant de Mountain View figurent dans ce classement, dont Gmail, Google Maps et Google Pay.