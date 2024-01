Facebook, LinkedIn, Instagram et d’autres collectent des données personnelles grâce aux notifications

Le groupe de chez Mysk a relevé que la pratique n'était pas confinée à une ou deux entreprises, et pas forcément pratiquée par des acteurs malveillants : presque tous les grands réseaux sociaux le font. Sont ainsi concernés : LinkedIn, X.com, TikTok, et bien entendu l'ensemble des applications du groupe Meta. Cette révélation est un nouveau coup à l'image de marque d'Apple, qui aimerait vraiment conserver sa réputation de protection de la vie privée, et a même développé des options activables permettant explicitement d'empêcher la collecte d'informations par ces applications.