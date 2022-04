Comment des applis iPhone continuent de vous pister même après leur avoir refusé tout suivi

Reste maintenant à savoir quelle sera la réponse d'Apple. Car si sa fonctionnalité ATT a déjà permis de réduire le suivi publicitaire sauvage, elle s'avère imparfaite et ne protège pas aussi bien que prévu les utilisateurs d'iPhone. On sait qu'Apple présentera iOS 16 le 6 juin prochain, lors de sa WWDC, il est possible que la firme ajoute à son système des nouveautés permettant de renforcer l'efficacité de son App Tracking Transparency. Affaire à suivre, mais il serait surprenant qu'Apple en reste là.