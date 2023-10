Les applis iOS et Android sont bien trop curieuses pour votre bien

Même si l'on constate une tendance quasi universelle à piocher un peu trop dans la vie privée de leurs utilisateurs, il existe sur Android une catégorie d'applications encore plus envahissantes que les autres : les réseaux sociaux. Sur iOS, cette palme d'or revient aux applications de santé et de fitness.

C'est par ailleurs dans les pays anglo-saxons où l'on retrouve le plus de données récoltées sans raison. « Les applications en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas sont celles qui collectent en moyenne le plus d’informations personnelles », explique ainsi NordVPN.

Enfin, l'étude met en exergue une différence de philosophie sur la question entre Android et iOS. Le premier laisserait plus le choix à l'utilisateur quant aux données qu'il souhaite donner, alors qu'iOS bloquerait plus de fonctionnalités, pour des raisons de sécurité. « Android offre aux utilisateurs plus de transparence et de contrôle dans leurs choix, mais propose peu de protections intégrées comme iOS », est-il détaillé.