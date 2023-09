Top 5 des applications à essayer ce week-end !

Votre smartphone rame ? Un bon nettoyage s'impose ! Avec le temps, il peut arriver que des fichiers temporaires s'accumulent dans votre système et l'empêchent de bien fonctionner. Créé il y a 20 ans par Piriform, le logiciel CCleaner, ou Crap Cleaner pour les intimes, est spécialisé dans la recherche et le nettoyage de fichiers inutiles (cache, corbeille, éléments volumineux, etc.). Mais ce n'est pas tout : cet utilitaire peut aussi vous aider à faire le tri parmi vos applications et nettoyer vos données de navigateur (en mode payant). CCleaner est à télécharger gratuitement en version Android, mais aussi Windows et MacOS.