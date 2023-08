Top 5 des applis à tester absolument cette semaine !

Kick est une plateforme de streaming concurrente de Twitch. La différence ? Elle reverse plus de revenus aux streamers et favorise ainsi une production de contenus plus importante. Kick est aussi plus flexible que ses concurrents : sa réglementation autorise, par exemple, les jeux d'argent, ce qui la rend aussi un peu plus controversée. Dotée d'une interface moderne, cette appli facilite les recherches et vous permettra de découvrir plein de nouveaux streamers. Kick est en téléchargement gratuit et disponible sur Windows, MacOS et Android.