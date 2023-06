Découvrez notre top 5 des applications du week-end !

The Graveyard est une application à mi-chemin entre jeu mobile et expérience interactive. Le jeu se veut très court tout en disposant d'un gameplay assez singulier. S'il n'a pas de but précis, le joueur incarne le rôle d'une dame âgée qui se promène dans un cimetière, les seuls contrôles possibles étant les directions (marcher, reculer, tourner). Bien que pouvant paraître dénuée d'intérêt, l'expérience vaut tout de même le détour et se révèle même artistique. Disponible sur Android, PC, macOS, Linux ainsi que sur Nintendo Switch et Xbox One.