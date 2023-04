Top 5 des applications à essayer en cette fin de semaine

Iphigénie

L'application Iphigénie est l'outil de référence pour les randonneurs et les passionnés des activités outdoor : VTT, trail, alpinisme, kayak, etc. Elle est également utile aux professionnels de cette industrie, dont les guides, les géomètres, les aviateurs, ou encore les marins. L'appli propose plus de 40 cartes pour trouver les meilleurs itinéraires, suivre son parcours et enregistrer ses coins préférés.