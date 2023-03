Après le rapt d'un enfant, Volkswagen rend gratuite la géolocalisation de ses véhicules

Avec cette affaire, le constructeur automobile s'est offert une bien mauvaise publicité. Lors de l'appel au service Car-Net, les services de police se sont d'abord heurtés à un refus pur et simple, car la période d'essai était terminée. Suite à cela, 30 minutes ont été perdues, et cela n'aurait pas dû arriver. Volkswagen a reconnu une grave défaillance et a précisé qu'une procédure d'urgence était normalement en place pour des cas comme celui-là :

« Volkswagen dispose d'une procédure avec un tiers pour les services de Car-Net, afin de prendre en compte les demandes urgentes liées à l'application de la loi. Ils ont mis en place cette procédure avec succès lors de précédents incidents. Malheureusement, dans ce cas, il y a eu un grave manquement au processus. Nous analysons la situation avec les parties impliquées. »

Rachael Zaluzec, vice-présidente senior du service client et du marketing chez Volkswagen of America, a déclaré que le groupe souhaitait réparer son erreur et faire les choses bien. En conséquence, la souscription de cinq ans à Car-Net Safe a été rendue gratuite. Le service comprend également des alertes de collision, un suivi des niveaux, des besoins en termes d'entretien et donc des alertes en cas de vol, et la géolocalisation.