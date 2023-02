Volkswagen pouvait localiser l'enfant enlevé… mais dommage, la mère n'avait pas payé l'option

On est loin d'une blague. La police a alors dû se procurer une carte bancaire en urgence pour procéder au paiement et rappeler le fabricant allemand pour obtenir les informations importantes que pouvait produire Car-Net. Mais à cause des lourdeurs administratives et financières, le véhicule et l'enfant ont été retrouvés entre-temps.

Autant dire que l'on ne peut pas vraiment remercier Volkswagen pour cette issue heureuse. Le géant automobile, conscient de la mauvaise publicité produite par cette demande assez étonnante, explique être actuellement en discussion avec les différentes parties en présence. Du point de vue de l'entreprise, les processus habituels n'ont pas été respectés par la personne qui a pris l'appel en charge. On l'espère pour la firme, qui essaie de véhiculer une bonne image, en se développant par exemple dans des domaines comme le recyclable.