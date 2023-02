Des matériaux recyclés dans les futurs véhicules Volkwagen : oui, mais où ?

Par ailleurs, Volkswagen n’utilise plus de chrome sur les finitions des portes, du panneau de commande et du volant, et ce, en raison des dommages que sa production cause à l’environnement. Le chrome a donc été remplacé par une peinture liquide à l’aspect chromé, fondée sur un liant écologique. Chez la concurrence, le constructeur BMW avait lui aussi officialisé récemment le recyclage de plastiques provenant des océans pour fabriquer divers éléments des nouveaux véhicules de la marque.