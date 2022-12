Voilà comment Volkswagen imagine le futur de son ID.3

Si la révolution intérieure est contenue, elle n'est pas non plus fringante à l'extérieur. Les traits de la carrosserie sont légèrement affinés, le nez plus allongé. On peut cependant noter des avancées technologiques non négligeables, avec l'arrivée du Travel Assist. Cet assistant à la conduite vous informe à l'aide de données émises par d'autres utilisateurs de véhicules Volkswagen pour adapter au mieux vos trajets. Le Park Assist Plus, qui peut employer une fonction de mémoire en option, est là pour vous aider à vous garer si le créneau n'est pas votre hobby favori. L'expérience de recharge est annoncée améliorée par Plug & Charge.

Pour autant, il ne faut pas compter sur un avenir florissant pour la famille ID., puisque cette nouvelle édition de l'ID.3 pourrait bien être la dernière connue. Pour ce qui est des livraisons, il va également falloir s'armer de patience. En effet, quelle que soit la finition demandée, Volkswagen estime ne pas être en mesure de livrer avant le quatrième trimestre 2023. Les prix, hors bonus écologique, commencent à 43 995 euros TTC. La production, en plus des usines de Dresden et Zwickau, demeure en Allemagne en s'établissant également dans le fief de Volkswagen, Wolfsburg. Pour les précommandes, elles sont ouvertes depuis le 1er décembre 2022 aux clientes et clients allemands de VW.